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Batman'da Otomobil Deresine Uçtu, Sürücü Yaralandı

Batman'da Otomobil Deresine Uçtu, Sürücü Yaralandı
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Batman'ın Karşıyaka Mahallesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 7 metre derinliğindeki İluh Deresine düştü. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Batman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 7 metre derinlikteki İluh Deresine uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Karşıyaka Mahallesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 BA 843 plakalı otomobil İluh Deresine uçtu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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