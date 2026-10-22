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Batman’da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

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Batman’da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
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Batman’da kamyon ile tırın çarpışması sonucu araç içerisinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu araç içerisinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü araç kabininde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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