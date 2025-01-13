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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1940 Paket Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1940 Paket Ele Geçirildi
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü, durdurdukları bir araçta toplam bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları bir araçta gümrük kaçağı toplam bin 940 paket sigara ele geçirdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, toplam bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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