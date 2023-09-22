Batman'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

BATMAN'da akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Binatlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir husumet bulunan akraba iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdülaziz G. (42) ile Mehmet G. (39), tarafların ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdülaziz G., tüm doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Abdülaziz G.?nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Mehmet G.?nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)