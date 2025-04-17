Başlıboş Köpeklerin Saldırısı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Başıboş köpekler can aldı

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Görgü tanığı: "Köpekler cenazenin üzerinde bekliyordu"

KAYSERİ - Kayseri'nin Sarız ilçesinde 72 yaşındaki vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gümüşali köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; 72 yaşındaki Mustafa Ö.'ye boş arazide başıboş köpekler saldırdı. Köpekleri mahalleli traktörlerle güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mustafa Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Mustafa Ö.'nün cansız bedeni Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu"

Görgü tanığı Kemal Polat, yetkililerden başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyerek; "Uyuyordum, Mustafa amcanın oğlu beni aradı 'Koş, köpekler babama saldırdı' dedi. Geldiğimde burada yatıyordu, köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu. En son traktörle üzerlerine sürünce köpekler kaçtı. Baktık ki vefat etmiş. Yetkililerin bu köpekler için önlem alması lazım" ifadelerini kullandı.