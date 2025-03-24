Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti

Kayyum atanan CHP'li belediyede deprem! İstifalar art arda geldi
İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak

İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse bir ilk olacak
Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgudan yeni detay! İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler
Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

"Kılıçdaroğlu gelen bilgiyi Özel'e verdi ama ciddiye alınmadı"

Başkonsolosluğa saldıranları kaza yakalattı! Hücre evi bile basıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na saldıran şüpheliler, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapınca yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Silivri'de bir hücre evine baskın yaptı. Operasyonda12 kişi yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise saldırıda kullanılan 1 adet uzun namlulu tüfek, çalıntı motosiklet ile örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.

21 Mart gecesi Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na iki motosikletli tarafından uzun namlulu silahlarla, ateş açılmış, 9 el ateş eden şüpheliler daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmıştı.

Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etmişti. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlatmıştı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPTILAR

Polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası meydana geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan Ömer Ç. ve çocuk yaştaki S.H.'nin saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çalışmaların devamında Silivri'de bir hücre evi olduğu belirlendi.

Başkonsolosluğa saldıranları kaza yakalattı! Hücre evi bile basıldı

SİLİVRİ'DEKİ HÜCRE EVİNE BASKIN

Saldırıyla ilgili olarak Ferhat K., suça sürüklenen çocuklar F.Ş. ve H.T. isimli üç şüpheli dün İzmir'de yakalandı.

Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile birlikte konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli yedi şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda üçü suça sürüklenen çocuk toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda eylemde kullanılan bir adet uzun namlulu tüfek, eylemde kullanılan çalıntı motosiklet ile örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.

Kaynak: AA ve İHA

Başkonsolosluğa saldıranları kaza yakalattı! Hücre evi bile basıldı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title