Başkent'te istinat duvarı çöken bina ile ilgili yeni iddialarda bulunuldu Müteahhit Yunus Koçak: "İki binanın arasına kaçak kanalizasyon yapılmış o da sızdırma yapmış" Apartman sakinleri farklı inşaatın müteahhidi farklı konuştuAnkara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapılan bir...

Başkent'te istinat duvarı çöken bina ile ilgili yeni iddialarda bulunuldu

Müteahhit Yunus Koçak : "İki binanın arasına kaçak kanalizasyon yapılmış o da sızdırma yapmış"

Apartman sakinleri farklı inşaatın müteahhidi farklı konuştu

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapılan bir arazinin bitişiğindeki istinat duvarı çöken binanın sakinlerinden ve inşaatın müteahhidinden yeni iddialar ortaya çıktı.

Tedbir amaçlı boşaltılan toplam 34 dairelik 2 apartmanın sakinleri yardım ve açıklama beklerken inşaatın müteahhiti Yunus Koçak, "İki binanın arasına kaçak kanalizasyon yapılmış o da sızdırma yapmış" iddiasında bulundu.

Ankara'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 881 Sokak'ta gündüz saatlerinde inşaat için temel kazma çalışmaları yapılan alanın bitişiğindeki binaların saat 19.30 sıralarında sallanması üzerine, apartman sakinleri panikle dışarı çıkmıştı. Binanın temel kısmında göçük olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerce 2 apartman da bulunan 34 daire tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

"Sanki deprem oluyormuş gibi hissediyorduk. Zaten ülkece psikolojimiz çok bozuk"

Yaşanan olaylar üzerine garajı çöken Aşılı Apartmanı sakini Akın Aygün, "Bizim binamızın önünde inşaat yapılıyordu. Temelde taş olduğu için sürekli makinalarla taşları kırıyorlardı. Bu durumdan çok rahatsız oluyorduk. Sanki deprem oluyormuş gibi hissediyorduk. Psikolojimiz zaten çok bozuk ülkece. Bizim binaya çok yaklaşılmasın diye sürekli inşaattakileri ve kepçe operatörlerini uyarıyorduk. Akşam 19.30 gibi bir sarsıntı hissettik. Balkona çıkıp baktığımda binanın garaj bölümünde çökmeler olduğunu gördüm. Daha sonra aşağı inip baktığımda garajın altı olduğu gibi oyulmuş, boşluğa doğru çökmüş. Yetkililerden edinebildiğimiz kadarıyla bilgi alıyoruz. Ama bize ne olacağına dair bir bilgi vermediler. Biz ailecek dışarıda kalmadık çok şükür akrabalarımıza gittik. Bizim canımız önce Allah'a sonra devletimize emanet. Devlet bizi böyle bırakacak değil. onlardan bir yardım bekliyoruz. En azından bize bir açıklama yapılsın. Müteahhitlere açıklama yapılıyor, onları korumaya çalışıyorlar. Kendimizi güvence altına almak istiyoruz. Evlerimize girmek istiyoruz. Çok tedirginiz. Ne olacağını bilmiyoruz. Uzaktan bakmakla yetiniyoruz. Evden çıkarken sadece telefonumu ve cüzdanımı alıp çıktım. Her şeyimiz evde kaldı. Ne yapılacağını biz de bilmiyoruz. Bizim binanın temelinde moloz gözüküyor. Bunu da yeni öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen inşaatın müteahhiti Yunus koçak ise Aşılı Apartmanı'nda bazı ihmallerin söz konusu olduğunu ama kalabalık bir ekiple sorunu hızlıca çözeceklerini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"İstinat duvarının altını molozlarla doldurmuşlar. İki binanın arasına kaçak kanalizasyon yapılmış o da sızdırma yapmış. Oradan ufak bir toprak kayması oluştu. Bu iki binada da herhangi bir hasar yok. AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi'nden ekipler dün buraya geldiler. Derhal olaya intikal ettiler. Şu an o iki binada herhangi bir risk görünmüyor. Bizde 25 kişilik bir ekiple hızlı bir şekilde bütün önlemleri alıyoruz. Koordineli bir şekilde çalışıp en sağlamını yapmaya çalışıyoruz. Binalara çok fazla yaklaştığımız iddiası yalan. İki bina arasında 6 metrekarelik bir boşluk var. Aşılı Apartmanı'nın zaten perde betonu öncesinden boşalmıştı. Orası boştu çünkü pabuç atılmamış. Dolgu toprak üzerine kanal geçmişler o yüzden orada bir su akıntısı var. Bu yüzden toprak yumuşamış. Olay olduğu andan itibaren tüm önlemleri aldık. Kepçelerle besleme ve sertleştirme yapıp en hızlı şekilde önlemleri alıp sağlamlaştıracağız."