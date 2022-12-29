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Başkent'te akran şiddeti iddiası

3. Sayfa Haberleri

Başkent'te akran şiddeti iddiası

Ankara'nın Sincan ilçesinde sınıf arkadaşı tarafından engelli bir öğrencinin darp edildiği iddiasıyla ailesi şikayetçi oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sınıf arkadaşı tarafından engelli bir öğrencinin darp edildiği iddiasıyla ailesi şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre olay, Sincan ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokunda meydana geldi. Çiğdem Sarıtaş, 5. sınıf öğrencisi engelli oğlu Berkay Enes Barıtaş'ın (10) okulu çıkışı koşarak yanına geldiğini ve sınıf arkadaşı M.A.'nın kendisini dövdüğünü söylediğini belirtti. Anne Sarıtaş, daha önce de çocuğuna şiddet uygulandığını söyleyerek, M.A.'ya "Oğlum neden böyle yaptın? Geçen de aynısı yaptın" diye sorduğunu anlattı. Sarıtaş, okul yönetiminin önlem almasını istedi. Sınıf arkadaşının saldırısına uğrayan Berkay ise sürekli kendisine sataştıklarını iddia ederek, okuyup doktor olmak istediğini söyledi.

Aile, karakola giderek darp iddiasıyla şikayetçi oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mareşal Fevzi Çakmak Ankara Sincan 3. Sayfa Haberler

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