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80 yaşındaki adam başına çuval geçirdiği eşeğe sopayla eziyet etti

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Sivas'ta 80 yaşındaki adam, başına çuval geçirdiği eşeği sopayla dakikalarca dövdü. O anlar kameraya yansırken gözaltına alınan yaşlı adam ifadesinde, sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde hayvana eziyet anları kameraya yansıdı. Köyde yaşayan S.C. (80) başına çuval geçirdiği eşeğe eline aldığı sopayla dakikalarca durdu. Yaşlı adam, dengesini kaybederek yere yığılan eşeği sopayla dövmeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SİNİRLENDİĞİM İÇİN DÖVDÜM" DEDİ

İhbar üzerine gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşlı adamın ifadesinde sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.

80 yaşındaki adam başına çuval geçirdiği eşeğe sopayla eziyet etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDilek Usta:

O zaman başına çuval geçirmemiz çok var YADA TERSİNE

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Haber YorumlarıUyuma Dostum:

İhtiyar diye yer verir elini öperiz.. İhtiyarlar da sapıttı artık..

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