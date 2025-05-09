80 yaşındaki adam başına çuval geçirdiği eşeğe sopayla eziyet etti
Sivas'ta 80 yaşındaki adam, başına çuval geçirdiği eşeği sopayla dakikalarca dövdü. O anlar kameraya yansırken gözaltına alınan yaşlı adam ifadesinde, sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde hayvana eziyet anları kameraya yansıdı. Köyde yaşayan S.C. (80) başına çuval geçirdiği eşeğe eline aldığı sopayla dakikalarca durdu. Yaşlı adam, dengesini kaybederek yere yığılan eşeği sopayla dövmeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
"SİNİRLENDİĞİM İÇİN DÖVDÜM" DEDİ
İhbar üzerine gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşlı adamın ifadesinde sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa