Başakşehir'de park ettiği aracından inerken silahlı saldırıya uğradı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde aracını park ettikten sonra araçtan inen 1 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin peş peşe ateş açtığı olayda 1 kişi yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Olay, Başakşehir ilçesi Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi aracını park ederek aşağı indiği sırada saldırıya uğradı. İddiaya göre saldırgan, belinden çıkardığı silahla şahsa peş peşe 5 el ateş açtı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği şahıs yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Silahlı saldırının hemen ardından yaşanan sıcak anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

