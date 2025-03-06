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Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hüseyin Karakoyunlu, baş ağrısı şikayetiyle 15 gün önce hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından evine gönderilen, aynı gece fenalaşınca hastanede tedaviye alınan Karakoyunlu, dün gece yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, 15 gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

EVİNE GÖNDERİLDİ, AYNI GECE FENALAŞTI

Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi. Aynı gece Turunçova Mahallesi'ndeki ailesinin evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı. Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Hüseyin Karakoyunlu'nun cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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