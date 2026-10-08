Bartın Valisi, kaybolan madenci için Rusya ve Ukrayna'ya bilgi verildiğini açıkladı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, denizde kaybolan maden işçisi İlker Mızrap'ın uluslararası sularda da aranması için Rusya ve Ukrayna'ya bilgilendirmede bulunulduğunu açıkladı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, teknesi ile balık avlamak için açıldığı denizde kaybolan İlker Mızrap'ın ailesini ziyaret eti. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri ile de telefonda görüşerek bilgi alan Vali Arslan, 2 gündür bulunamayan İlker Mızrap'ın uluslararası sularda da aranabilmesi için Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile iletişime geçildiğini kaydetti. Arslan, "Ukrayna ve Rusya tarafında Sahil Güvenlik Harekat merkezi üzerinden paylaşım yapılacak. Daha doğrusu paylaşım yapılmış, tekrar teyit edilecek" dedi.

Açık denizde doğalgaz, petrol arayan ve uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilere de bilgi verildiğini hatırlatan Vali Arslan, "Uluslararası sularda, açık denizde seyir eden, arama yapan, sondaj yapan tüm gemilere haber verildi" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Arslan, "6 Ekim tarihinde saat 19.55 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar üzerine Sahil Güvenliğimiz, AFAD, jandarma ve emniyet başta olmak üzere tüm kurumlarımızla birlikte arama çalışmalarına başladık. Bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan da dron desteği aldık. Helikopter, dronlarımız, botlarımız ve karadan da aramalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Nokta tespiti için Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan destek istendi

Vali Arslan, baz istasyonundan alınan son cep telefonu sinyallerinin tam yerinin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan da destek istediklerini kaydederek, "En son ailemizle de yaptığımız görüşme ve istişarelerin ardından Siber Güvenlik Başkanlığı üzerinden de nokta tespitine yönelik çalışmaları talep ettik" diye konuştu.

Batan tekne görüntülerine kriminal inceleme yapılacak

Bugün ortaya çıkan teknenin batma anına ait görüntülerin kriminal incelemenin yapılabilmesi için Ankara'ya gönderildiğini vurgulayan Vali Arslan, "Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kriminal Daire Başkanlığı'ndan da destek istedik. Temennimiz hemşehrimize sağ salim ulaşabilmek. İnşallah güzel haber almayı temenni ediyoruz. Görüntülerdeki teknenin İlker Mızrap'ın teknesi olup olmadığına emin olmadığımız için Kriminal Daire Başkanlığımızın netleştirmesi yönünde bir çalışma olacak. Ondan sonra da çalışmaları tekrar değerlendirme ve yönlendirme imkanımız olacak" diye konuştu.

Endişeli bekleyişi süren İlker Mızrap'ın yakınları, Vali Arslan'dan çalışmaların daha da yoğunlaştırılması konusunda destek istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı