Bartın'da Yüksek Gerilim Hattından Kopan Tel Yangına Sebep Oldu

Bartın'da Yüksek Gerilim Hattından Kopan Tel Yangına Sebep Oldu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde yüksek gerilim hattından kopan bir tel, yerdeki otları tutuşturarak yangına sebep oldu. Yangın köylüler tarafından kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yüksek gerilim hattından koparak yere düşen telden çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Alevler, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Arpacık köyü Karakütük mevkisinde rüzgarda kopan yüksek gerilim hattı telinden çıkan kıvılcımlar yerdeki otları tutuşturdu. Yangını gören köy muhtarı Ali Kesgin ve köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Köylüler kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, Arpacık köy merkezine ulaşan ekipler patika yol nedeniyle yangın bölgesine araçlarla gidemedi. Ekipler itfaiye araçlarından yangın bölgesine kadar uzanan yaklaşık 700 metrelik kısımda ekleme yaptıkları hortumlarla alevlerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ekipler yangın bölgesine ulaştıklarında köylülerin yangını söndürdüğü görüldü. Ekipler, alevlerin kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışması yürüttü.

Yangının enerji nakil hattından çıktığı belirlenirken, enerji nakil hattının onarımı için köyde kısa süreli enerji kesintisi yapıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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