Bartın'da Yorgun Mermi İsabet Eden Kişi Yaralandı

Bartın'da caddede yürürken başına yorgun mermi isabet eden Mustafa Demirci (67), yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.