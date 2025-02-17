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Kanlar içinde bulunan İbrahim Tunç, meşhur pidecinin yeğeni çıktı

Kanlar içinde bulunan İbrahim Tunç, meşhur pidecinin yeğeni çıktı
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Bartın'da 25 yaşındaki İbrahim Tunç, çay bahçesinde kanlar içerisinde bulundu. Öldüğü belirlenen Tunç'un intihar ettiği tahmin ediliyor. Tunç'un, İstanbul'daki meşhur bir pide salonunun işletmecisi olan ve 2.5 ay önce vefat eden Osman Güleç'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Bartın'da 25 yaşındaki İbrahim Tunç, çay bahçesinde kanlar içerisinde bulundu.

Çay bahçesinde sabah saatlerinde kanlar içerisinde cesedi bulunan İbrahim Tunç'un ilk belirlemelere göre silahla intihar ettiği öğrenilirken, İstanbul Kadiköy'de bulunan meşhur bir pide salonunun işletmecisi olan Osman Güleç'in yeğeni olduğu belirtildi.

DAYISI VEFAT EDİNCE BARTIN'A DÖNDÜ

Dayısı Osman Güleç'in yanında çalışan İbrahim Tunç'un, yaklaşık 2.5 ay önce vefat etmesinin ardından işten ayrılarak, 7 Şubat 2025 tarihinde Bartın'a geldiği öğrenildi. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Kızıllar Köyü Ören mahallesinde yaşadığı öğrenilen İbrahim Tunç'un İstanbul'da yaşayan dayısı Osman Güleç'in ise kanser rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 2.5 ay önce vefat ettiği öğrenildi.

Kanlar içinde bulunan İbrahim Tunç, meşhur pidecinin yeğeni çıktıOsman Güleç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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