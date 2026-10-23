Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı, sürücü yaralandı, hayvan telef oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı, sürücü yaralandı, hayvan telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Kozcağız beldesinde otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu sürücü yaralandı, hayvan telef oldu. Yaralı sürücü ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım araç ve ineğin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralanırken, büyükbaş hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Kozcağız'dan Ellibaş köyüne giden kara yolun Dırazlar mevkii altında A.D. idaresindeki 74 DM 981 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine Kozcağız Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı A.D., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

Kazanın ardından kontrollü sağlanan ulaşım, araç ve ineğin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. yaralı sürücünün sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı

Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah etkisi Trabzon'a turist getirdi! Mısırlılar akın ediyor

Salah çılgınlığı sınırları aştı! Turistler akın akın geliyor
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı

96 sene önce böyleydi şimdi adım atacak yer yok
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı

Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş karar!

Murat Kapki şikayet etmişti! Savcı, Mücahit Birinci'nin cezalandırılmasını istedi

Mücahit Birinci'ye şok! Savcının bu talebini beklemiyordu
Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, 'Görüşelim' diye davet etmedim

AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili çarpıcı açıklama