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Bartın'da Kontrolden Çıkan Araç Yüksek Gerilim Direğine Çarptı

Bartın'da Kontrolden Çıkan Araç Yüksek Gerilim Direğine Çarptı
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Bartın'da bir araç, kontrolden çıkarak refüje çıktı ve yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Dumanları gören gazetecilerin ihbarıyla olay yerinde panik yaşandı. Sürücü, kazadan sonra alkollü bir şekilde kaçmaya çalışırken bulunarak gözaltına alındı.

Bartın'da kontrolden çıkan araç refüje çıkarak yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Kaza yapan araçtan çıkan dumanları fark eden gazetecilerin ihbarı ile olay yerinde panik yaşandı. Hemen dumanları söndüren polisler, kazadan sonra kaçan sürücüyü bularak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Çarmaca mevkisinden Gölbucağı Mahallesi istikametine seyir eden 74 AAJ 772 plakalı Volkswagen Golf marka bir otomobil, Konut Kavşağı'nda kontrolden çıkıp orta refüjdeki yüksek gerilim hattı beton direği ve trafik levhalarına çarptı. Olay yerini gören kameralardan 4 kişinin araç içerisinde bulunduğu tespit edilirken araçta olduğunu ifade eden ve hafif yaralanan 2 kişi ambulansta tedavi edilerek serbest bırakıldı. Hafif yaralı iki kişinin, şoförü tanımadıklarını söylemesi üzerine polis, kamera görüntülerinden araç sürücüsünün ve diğer kişinin de eşkalini belirledi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın kaldığı konuta yaklaşık 150 metre uzaklıktaki kaza yerinden tesadüfen geçen İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal de aracından inerek inceleme yaptı. Polislerin yoğun çabası ile sürücünün E.A. olduğu ve 195 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gazetecilerin dikkati faciayı önledi

Olay yerinde çekim yapan gazeteciler aracın motor kısmından çıkan dumanı görünce hemen durumu olay yerindeki polislere bildirdi. Bunun üzerine araç çevresindeki polis ve gazeteciler araçtan uzaklaşırken vatandaşlar ise bölgeden çıkarıldı. Panik yaşanan olay yerindeki trafik ekipleri, yangın söndürme tüpünü araca sıkarak yangını önledi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise aracın kazada sıkışan ön kaputunu uzun uğraşlar sonucu açarak motor ve akünün bulunduğu ön aksama su sıkıp soğutma çalışması yaptı. Aracın aküsüne bağlı olan kablolar çıkarılarak aracın yanma ve patlama tehlikesinin önüne geçildi.

Olay yerindeki polisler, kaza yeri yakınlarındaki bir bahçede, araçta ve şahısların üstünde aracın anahtarını aradı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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