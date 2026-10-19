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Bartın'da ırmağa atlayan kişi ekiplerin müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı

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Bartın'da ırmağa atlayan kişi ekiplerin müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı
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Bartın'da Kanlıırmak Caddesi'nde bir kişi Bartın Irmağı'na atladı. İhbar üzerine sevk edilen ambulans, polis ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişi, ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bartın'da ırmağa atlayan bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kanlıırmak Caddesi'nde bir kişi Bartın Irmağı'na atladı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alkollü olduğu ileri sürülen O.B.'nin eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle zor bir süreçten geçtiği iddia edildi. O.B'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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