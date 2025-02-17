Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza

Bartın'da Genç Adamın İntihar Şüphesi

Bartın'da Genç Adamın İntihar Şüphesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 25 yaşındaki İbrahim Tunç, çay bahçesinde kanlar içinde bulundu. Kafasından silahla vurulduğu belirlenen Tunç'un intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Bartın'da 25 yaşındaki İbrahim Tunç, çay bahçesinde kanlar içerisinde bulundu. Öldüğü belirlenen Tunç'un intihar ettiği tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi Halatçıyaması Sokak'ta bulunan bir çay bahçesini sabah saat 09: 00 sıralarında açan işletmeci, banklardan birinde kanlar içerisinde bir şahıs buldu. Şahsın ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede şahsın kafasından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Adının İbrahim Tunç olduğu belirlenen şahsın cenazesi, yapılan polis ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morgunda kaldırıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşadığı belirtilen Şahsın 7 Şubat 2025 tarihinde Bartın'a geldiği öğrenildi. Bartın'ın Ulus ilçesi kütüğüne kayıtlı olduğu belirtilen İbrahim Tunç'un daha önceden sabıkasının da bulunduğu kaydedildi.

Olay yerinde silah bulan ekiplerin yaptığı ilk tespitlerde, şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın
img

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
img

Komandonun çantasını sırtlamaya çalışan Fulya'nın zor anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Dünya devleri Osimhen için yarışa girdi: Bonservisini ödemeye hazırlar

Dünya devleri Osimhen için sıraya girdi
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.