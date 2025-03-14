Kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de zabıta ekipleri tarafından cami önünde görme engelli taklidi yaparak dilenen İ.M.'nin üzerinden 32 bin 15 lira çıktı. Paraya el konulurken, dilencilik suçundan İ.M.'ye adli para cezası uygulandı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde görme engelli taklidiyle dilencilik yapan İ.M.'yi bir süre takip ettikten sonra yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Çarşı Zabıta Amirliği'nde yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir'den geldiği ve farklı şehirlerde de dilendiği belirlendi. Dilenci İ.M.'nin üzerinden yapılan aramada ise 32 bin 15 lira bulundu. İ.M.'nin üzerinden çıkan paralara el konulurken, hakkında Kabahatler Kanunu gereğince adli para cezası uygulandı.

Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı

Zabıta ekipleri, dilencinin halkın duygularını sömürerek haksız kazanç sağladığını belirterek, vatandaşlara bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişileri bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı

Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
img

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
img

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
img

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü savcılığı harekete geçirdi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

her gün dilenci haberi yapılıyor sanki mucize bir bilgiymiş gibi yahu bu millet verir bilmezmisiniz caminin önündeki kutuya çatır çatır atılmıyomu paralar ne makbuz ne nereye gittiği belli hele şimdi ramazan sevaptır falan dilencinin ne suçu var oturup bekliyor sende veriyosun bu kadar basit gasp mı var zorlamamı var

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

O ihtiyaç sahibleridir ki, dışarı çıkıp el avuç acmazlar gururludurlar, sen o ihtiyaç sahiplerini percemlerinden tanı ve yardım et, diyor Kur'an

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor

Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.