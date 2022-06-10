Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret Bangladeşlileri sokağa döktü - Haberler

- Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret Bangladeşlileri sokağa döktü

DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüzlerce kişi, Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed hakkında söylediği sözler nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Çok sayıda Müslüman partinin de katıldığı protesto öncesinde bir araya gelen yüzlerce Müslüman, Baitul Mukarram Milli Camisi de dahil birçok camide namaz kıldı. Göstericiler, Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed hakkında söylediği sözler nedeniyle tutuklanmalarını talep etti. Protestocular, 16 Haziran'da Hindistan Yüksek Komisyonu'na konuyla ilgili muhtıra sunacaklarını duyurdu. Bangladeş'te lise ve üniversiteler de dahil birçok noktada protesto gösterileri devam ediyor.

İhraç edilmişti

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama ve eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Halk Partisi, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Sharma'yı görevden ihraç etmişti.