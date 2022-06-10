Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret Bangladeşlileri sokağa döktü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret Bangladeşlileri sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret Bangladeşlileri sokağa döktü Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüzlerce kişi, Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed hakkında söylediği sözler nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

- Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret Bangladeşlileri sokağa döktü

DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüzlerce kişi, Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed hakkında söylediği sözler nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Çok sayıda Müslüman partinin de katıldığı protesto öncesinde bir araya gelen yüzlerce Müslüman, Baitul Mukarram Milli Camisi de dahil birçok camide namaz kıldı. Göstericiler, Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed hakkında söylediği sözler nedeniyle tutuklanmalarını talep etti. Protestocular, 16 Haziran'da Hindistan Yüksek Komisyonu'na konuyla ilgili muhtıra sunacaklarını duyurdu. Bangladeş'te lise ve üniversiteler de dahil birçok noktada protesto gösterileri devam ediyor.

İhraç edilmişti

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama ve eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Halk Partisi, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Sharma'yı görevden ihraç etmişti.

İhlas Haber Ajansı / Hossain Tarek - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title