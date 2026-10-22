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Bandırma'da tır dorsesine çarpan 30 yaşındaki motokurye toprağa verildi

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Bandırma'da tır dorsesine çarpan 30 yaşındaki motokurye toprağa verildi
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Bandırma'da Korozman Kavşağı'nda tırın dorsesine çarpan motosikletin 30 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Haydar Çavuş Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından motokurye, Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki motokurye, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bandırma'da Korozman Kavşağı'nda tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü Emre Ö. (30), kazada hayatını kaybetti. Emre Ö. için Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi, eş dost ve akrabalarının yanı sıra motokurye arkadaşları da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Emre Ö.'nün cenazesi, Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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