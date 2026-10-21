Balıkesir Karesi'de cami çıkışı cinayetinde tutuklu sayısı 6 oldu

Balıkesir'de eylül ayında cami çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nurettin A. (66) olayıyla ilgili yapılan soruşturmada Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adeta iğne ile kuyu kazarak şüphelileri ve olayın azmettiricileri olduğu iddia edilen şahısları yakalayarak adalete teslim etti.

Olay, Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta 18 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Nurettin A. (66), evine doğru yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda N.A.'nın sırtına 2, başına ise 1 kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri araştırmalara başladı.

İlk operasyon İstanbul'da

Olayı gerçekleştiren şahısların T.A. ve F.İ. isimli şahıslar olduğu tespit edilirken, 24 Eylül'de İstanbul'da Bağcılar ilçesi İstoç Sanayi Sitesi içerisinde ayrıca olaya aracılık eden şahıslardan olduğu değerlendirilen D.B. isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ilk sorgusunda silahı parçalara ayırarak attıkları anlaşılınca ekipler delil nitaliğindeki silah parçalarını boş arazide bularak çalışmalarını tamamladı. Sorgu sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

İkinci operasyon için düğmeye basıldı

Yaşanan cinayet olayının üzerine giden polis ekipleri ikinci operasyon için düğmeye bastı. Olayın azmettiricileri ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 15 Ekim'de Kars ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden M.A., A.A. ve E.G., mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne teslim edilerek cinayetle ilgili tutuklu sayısı 6 oldu. C.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Nurettin A. ile şüpheliler arasında geçmiş yıllara ait husumet bulunduğu öğrenildi. Yaşanan cinayet sonrasında cinayeti işleyen şahsın olay yerinden kasklı halde kaçarkenki görüntüsü ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı