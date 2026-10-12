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Balıkesir Dursunbey'de ticari minibüs motor bölümünden alev aldı

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Balıkesir Dursunbey'de ticari minibüs motor bölümünden alev aldı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde seyir halindeki ticari minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurup terk etti; itfaiyenin söndürdüğü yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hareket halindeki bir ticari minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç.'ye ait 10 ZG 326 plakalı ticari minibüs, ilçe merkezinde seyir halindeyken motor bölümünden yükselen alevlerle yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü H.Ç., aracı güvenli bir şekilde durdurarak minibüsü terk etti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ticari minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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