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Balıkesir'de tır devrildi, İvrindi-Edremit yolunda ulaşım durdu, 1 kişi yaralandı.

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Balıkesir'de tır devrildi, İvrindi-Edremit yolunda ulaşım durdu, 1 kişi yaralandı.
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Balıkesir'de İvrindi-Edremit karayolunda çekici tırın virajda dorsesi devrildi; karşı şeritten gelen araçları etkileyen ve 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan 47 yaşındaki sürücü İvrindi Devlet Hastanesine sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ile Edremit ilçelerini bağlayan karayolu üzerinde devrilen tır ulaşımı durdurdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edremit istikametinden Balıkesir yönüne seyir halinde olan bir çekici tırın virajda dorsesinin devrilmesi ve karşı şeritten gelen araçları da etkilemesi sonucu 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralanan araç sürücüsü E.Y. (47), İvrindi Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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