Bandırma'da takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilçomlu Mahallesi iç yolunda meydana geldi. Ş.B. idaresindeki 10 K 7001 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sürücü Ş.B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ve güvenlik ekipleri tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı