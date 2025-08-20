Balıkesir'de Şarampole Uçan Araçta İki Yaralı

Balıkesir'de Şarampole Uçan Araçta İki Yaralı
Balıkesir Edremit kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu. Kazada iki kişi yaralandı ve acil ekipler olay yerine müdahale etti.

Balıkesir'de Edremit kara yolu Çağdaşkent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu.

Olay, bugün öğleden sonra Balıkesir Edremit kara yolunda meydana geldi. 34 BRD 36 plakalı otomobil Balıkesir istikametinde Çağdaşkent'i geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine Altıeylül itfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve trafik polis ekipleri gelerek müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri tek taraflı sıkışmalı trafik kazası sonrası otomobilde sıkışan E.E. ve O.T.'yi yaralı olarak çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
