Balıkesir'de Orman Yangını: Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi kiraz mahallesi civarında çıkan orman yangınına müdahale için 3 helikopter, 20 arazöz ve 150 personel seferber edildi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Altıeylül'e bağlı Kiraz Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına 3 söndürme helikopteri, 20 arazöz, dozer, greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa