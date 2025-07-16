Balıkesir'de Orman Yangını: Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'de Orman Yangını: Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesi kiraz mahallesi civarında çıkan orman yangınına müdahale için 3 helikopter, 20 arazöz ve 150 personel seferber edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Altıeylül'e bağlı Kiraz Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına 3 söndürme helikopteri, 20 arazöz, dozer, greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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