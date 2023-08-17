Balıkesir'de Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, kaçak kazı yapan 5 kişiden 4'ü kaçarken, M.K. (57) kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı. Şüpheliler M.K. ve R.M. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan diğer şüpheliler E.Ö. (56), A.A. (45) ve İ.Ç'nin (47) yakalanması için çalışmalar sürüyor.