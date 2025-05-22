Balıkesir'de Çıkan Yangında 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Çıkan Yangında 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Akıncılar Mahallesi'nde çıkan yangında, güvercinleri için üst kata ulaşmaya çalışan 65 yaşındaki Mustafa Uzun hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Balıkesir'de dün gece çıkan yangında hayatını kaybeden Mustafa Uzun'un güvercinleri için evin teras kısmına ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'nde 2 katlı eski bir işyerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112'yi aradı. İtfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevler arasında yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında Mustafa Uzun (65) adlı vatandaşın ve köpeğinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bu sabah Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve itfaiye timleri yangın çıkan alanda incelemelerde bulundu. Hurdacılık ve balıkçılık yaptığı öğrenilen Merhum Uzun'un teras katında bulunan onlarca güvercini olduğu ve yangın esnasında güvercinlerin bulunduğu alanın kapısını açmak için üst kata gitmeye çalıştığı ve dumandan etkilenerek yere yığıldığı tespit edildi.

Öte yandan, polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayın görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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