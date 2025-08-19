Balıkesir'de Barakada Yangın Çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan bir barakada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine Erdek Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışmaları yapılarak yangının tekrar yaşanma ihtimaline karşı önlem alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, barakada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR