Balıkesir'de Barakada Yangın Çıktı
Erdek ilçesinde bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, can kaybı yok ama maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan bir barakada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine Erdek Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışmaları yapılarak yangının tekrar yaşanma ihtimaline karşı önlem alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, barakada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
