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Balıkesir'de aynı fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş

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Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybederken aynı fabrikada 10 yıl önce de patlama yaşandığı ve 6 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir mühimmat fabrikasında saat 08.30 sıralarında fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldi. Faciada 12 işçi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Aynı fabrikada 10 yıl önce de patlama yaşandığı ortaya çıktı.

10 YIL ÖNCE DE PATLAMA YAŞANMIŞ

Mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te 3 gram av barutunun patlaması sonucu 6 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Söz konusu tarihteki patlama güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü. Çalışanların hızlı müdahalesi, yıllar önce büyük bir faciayı önledi.

"FABRİKA FARADAY KAFESİYLE KAPLI"

Patlamada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, çalışanların aileleri fabrikaya geldi. Patlamada hayatını kaybeden köylüsü hakkında bilgi almak için fabrikaya gelen Ali İhsan Elmacı, "Patlama olmuş. Henüz ne sebepten dolayı olduğuyla ilgili bir açıklama yapmadılar. Ben de 5 önce bu fabrikada üretim sorumlusuydum. Emekli oldum. Köylümüz Muhammet Ergin vardiya sorumlusuydu. Hassas bir patlayıcı, nasıl olduğunu araştırıyorlar. Yıldırım düştü deniyor ama yıldırım düşmesine karşı bütün tedbirleri var. Faraday kafesi ile fabrika kaplı. Güvenlik önlemleri sıkı olan bir fabrikadır." diye konuştu.

FARADAY KAFESİ NEDİR?

Faraday kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş içteki hacmi dışarıdaki elektrik alanlardan koruyan bir muhafazadır. 1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday'ın buluşu olduğu için "Faraday kafesi" diye adlandırılmıştır.

Balıkesir'de aynı fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
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