Balıkesir'de Amonyakla Temizlik İşçileri Zehirledi
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada amonyak ile yapılan temizlik sonucu 9 işçi hastaneye kaldırıldı. Amonyak havalandırma yoluyla yan taraftaki firmada çalışan işçilere ulaştı.
Balıkesir'de bir fabrikada amonyak ile yapılan temizlik sonucu işçiler zehirlendi. 9 işçi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet sektöründe çalışan bir fabrikada amonyak kullanılarak yapılan temizlik sonucunda, havalandırma üzerinden yayılan amonyak yan tarafta bulunan başka bir firmanın işçilerini etkiledi. Amonyak etkisi ile zehirlenen 9 işçi Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa