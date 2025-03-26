Balıkesir'de Amonyakla Temizlik İşçileri Zehirledi

Balıkesir'de bir fabrikada amonyak ile yapılan temizlik sonucu işçiler zehirlendi. 9 işçi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet sektöründe çalışan bir fabrikada amonyak kullanılarak yapılan temizlik sonucunda, havalandırma üzerinden yayılan amonyak yan tarafta bulunan başka bir firmanın işçilerini etkiledi. Amonyak etkisi ile zehirlenen 9 işçi Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR