Balıkesir'de 11 Orman ve Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de 11 Orman ve Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'de yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle çıkan 11 orman ve arazi yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan kontrol altına alındı. Yangınların büyümeden söndürüldüğü açıklandı.

Balıkesir'de dün orman alanları ve tarım arazileri, havanın yüksek sıcaklığı, kuvvetli rüzgar ve vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle yandı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bir günde Balıkesir'de 11 arazi ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale etti.

Balıkesir, dün orman ve arazi yangınlarıyla mücadele etti. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü dün 11 yangına havadan ve karadan söndürme çalışması yapıldığını açıkladı. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Bugün, ilimizin Bigadiç-Esenli, Susurluk-Babaköy, Altıeylül-Pamukçu, Altıeylül-Tayyipler, Altıeylül-Selimiye, Gönen-Gökçesu, Sındırgı-Camicedit, Susurluk-Ömerköy, Susurluk-Yenimahalle, Havran-Eseler Mahallesi ve en son olarak da Havran-Taşarası Mahallesi'nde olmak üzere 11 farklı noktada çıkan arazi ve orman yangınları, ekiplerimizin yerden ve havadan etkin destekleri ile yerden ve havadan erken müdahaleleri ve etkin mücadeleleri neticesinde büyümeden kontrol altına alınmıştır. Yangınlarla mücadele eden, #Ateşsavaşçılarımıza ve Orman Kahramanlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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