Balıkesir Ayvalık'ta tarla yolunda devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Kırcalar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Kırcalar Mahallesi'nde tarla yolunda ilerleyen 10 AJY 5063 plakalı traktör devrilerek ters döndü. Kazada sürücü C.Ö. yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı