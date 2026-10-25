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Bakırköy'de motosikletin otomobile arkadan çarptığı kazada sürücü 23 yaşında öldü

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Bakırköy'de motosikletin otomobile arkadan çarptığı kazada sürücü 23 yaşında öldü
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Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü 23 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamayan sürücüyle ilgili soruşturma sürerken otomobil sürücüsünün ifadesi alındı.

Bakırköy'de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle aynı yönde ilerleyen Kutay Altuğ Yalçın henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen 23 yaşındaki Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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