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Bakanlık LGBT'li Birey Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

Bakanlık LGBT'li Birey Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada tepki çeken görüntüler nedeniyle Mükremin Gezgin adlı LGBT'li şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Lgbt'li şahıs, sosyal medya görüntülerine bakanlık suç duyurusunda bulunacak

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı LGBT'li şahıs, sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine suç duyurusunda bulanacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı LGBT'li şahıs sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesi hayasızca hareketler ve 226. maddesi müstehcenlik suçları kapsamında suç duyurusunda bulunacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - 3.Sayfa
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