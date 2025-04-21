Bakanlık LGBT'li Birey Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

Lgbt'li şahıs, sosyal medya görüntülerine bakanlık suç duyurusunda bulunacak

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı LGBT'li şahıs, sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine suç duyurusunda bulanacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı LGBT'li şahıs sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesi hayasızca hareketler ve 226. maddesi müstehcenlik suçları kapsamında suç duyurusunda bulunacak.