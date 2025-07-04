Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı, İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçeleri ve 7 bölgedeki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından binlerce vatandaşımız etkilenirken; ormanlık alanlarımız da yangınlarda kül oldu.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda: İzmir / Buca, İzmir / Ödemiş, Bursa / Yenişehir, Eskişehir / Seyitgazi, Balıkesir / Savaştepe, Kahramanmaraş / Andırın, Çanakkale / Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır" dedi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yumaklı açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Muğla / Milas, Manisa / Saruhanlı BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam etmektedir.

Hatay / Dörtyol'da 16.19'da çıkan yangınına ekiplerimiz 16.30'da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir.

Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden #YeşilVatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."