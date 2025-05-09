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Bakan Yerlikaya: Van ve Şanlıurfa'da 311,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda toplam 311,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 4 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya: "Van ve Şanlıurfa'da 311,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 311,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Şanlıurfa ile Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 365 paket halinde 194,5 kilogram eroin, 93,5 kilogram esrar ve 53 paket halinde 23,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli zehir taciri yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; 234 paket halinde 126 kilogram eroin ve 84,5 kilogram esrar olmak üzere toplam 210,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi."

Şanlıurfa'daki operasyon ile ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tırın içerisinde yapılan aramada; 131 paket halinde 68,5 kilogram eroin, 53 paket halinde 23,5 kilogram skunk, 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Van ve Şanlıurfa Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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