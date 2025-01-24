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Bahçelievler'de Asayiş Uygulaması: 15 Zehir Taciri Tutuklandı

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Bahçelievler'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, 15 zehir taciri tutuklanırken, organize suçlarla mücadele kapsamında 51 çete üyesi gözaltına alındı.

Bahçelievler'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gerçekleştirilen denetlemeye katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Narkotik ve Organize Şube Müdürlükleri koordinesinde, Özel Harekat, Önleyici, Çevik Kuvvet, ilgili şube müdürlükleri ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile Bahçelievler'de suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik, öncelikli olarak narkotik ve organize işlenen suçlar olmak üzere suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla bugün de Bahçelievler ilçesindeyiz. Bu yaptığımız uygulamaların 13'üncüsü. 30 noktada 228 ekip ile 524 personel ile bu uygulamalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu uygulamalarımız, 39 ilçede cadde cadde, sokak sokak, tek bir suç üyesi kalmayana dek sürecektir. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müz, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizle sahadayız. Bahçelievler ilçemizde uzman ekiplerimizle birlikte uygulamalarımızı başlattık. Son 10 gün içerisinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce organize suç örgütlerine mensup 51 çete üyesi gözaltına alınmış, bunlardan 23'ü tutuklanmış, 4'ü adli kontrol uygulanmış, 24'ü ile ilgili ise soruşturma devam etmektedir. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimiz, Bahçelievler ilçesinde yaptığı son uygulamalarda 15 zehir tacirini tutuklamıştır. Unutulmamalıdır ki İstanbul'umuzun her bir köşesinde geceyi karanlık emellerine perde yapmaya çalışanların üzerine gündüzün aydınlığını taşımak bizim vazifemizdir. Bu başarımız elbette ki İstanbul halkının desteğiyle olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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