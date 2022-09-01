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Bahçede ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Bahçede ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Erzincan'da bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Erzincan'da bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kavakyolu Mahallesinde bir evin bahçesinde yangın meydana geldi. Bahçedeki kuru otların alev alması ve yangının giderek büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Yangında bahçede bulunan ağaçlar zarar gördü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kavakyolu Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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