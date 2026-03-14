Bağdat'ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir binaya düzenlenen saldırıda, aralarında üst düzey komutanların bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Saldırının hedefi İran destekli Haşdi Şabi örgütü bünyesindeki Kataib Hizbullah oldu.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

"Sivil yerleşimlerin savaş alanına çevrilmesi insanlık suçu"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil yerleşim bölgelerinin savaş alanına çevrilmesinin "insanlık suçu" olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alınması, tüm insani değerlerin ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir. Sivil alanlara yönelik bu saldırılar uluslararası düzeyde suç olarak sınıflandırılmaktadır. İnsanların evlerini ve sokaklarını askeri operasyon sahasına çevirmek, halkı korkutmayı amaçlayan beyhude bir çabadır" ifadeleri kullanıldı.

İran yanlısı silahlı gruplara yönelik saldırının ardından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlenmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
