Bağcılar'da feci olay: 3 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti

Bağcılar'da feci olay: 3 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti
Güncelleme:
Bağcılar'da Malay ailesine mensup üç kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, akrabalarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı. Ekipler, evde yoğun gaz kokusu tespit ederken, 70 yaşındaki Abdülaziz Malay, 43 yaşındaki eşi Fatma Jabara ve 7 yaşındaki kızları Zehra Malay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Engelli Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da aynı aileden 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, gece Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'ta yaşandı. Malay ailesinden haber alamayan akrabaları, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, balkondan daireye girdiğinde yoğun gaz kokusu olduğunu fark etti. Evde inceleme yapan ekipler

Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay'ın (37) yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı - İSTANBUL

