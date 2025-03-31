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BAE, Haham Tzvi Kogan Cinayetiyle İlgili 3 Faili İdam Cezasına Mahkum Etti

BAE, Haham Tzvi Kogan Cinayetiyle İlgili 3 Faili İdam Cezasına Mahkum Etti
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Birleşik Arap Emirlikleri, Al Ain şehrinde ölü bulunan haham Tzvi Kogan cinayetinin 3 failini idam cezasına çarptırdı. Cinayette dördüncü sanık ise ömür boyu hapis cezası aldı. Failer, Türkiye'de yakalanarak BAE'ye iade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçtiğimiz yıl Al Ain şehrinde ölü bulunan İsrail-Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan cinayetinin 3 failini idam cezasına mahkum etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçtiğimiz yıl yaşanan haham cinayetinde cezalar belli oldu. Al Ain şehrinde 24 Kasım 2024'te ölü bulunan İsrail-Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan cinayetinin 3 faili idam cezasına çarptırıldı. Davada dördüncü sanık ise ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

BAE Türkiye'den yardım talep etmişti

Dubai'de 2020 yılından bu yana market işleten ve 24 Kasım 2024'te ölü bulunan haham Kogan'ın katillerinin ülkeden kaçtığı tespit edilmiş ve BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hahamı öldüren faillerin yakalanması için operasyon başlatmış, şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye emniyet güçleri girmişti. Şahısların bindiği taksiyi trafik kontrolü için durduran polis ekipleri, yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE'de arama kaydı olan 3 şahsı yakalamıştı. Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç, suçu işledikleri BAE'ye iade edilmişti.

İran'a suçlama

Eski İsrailli politikacı Ayoob Kara, birkaç yıl BAE'de yaşayan Tzvi Kogan'ın ölümünde İran'ın rolü olduğunu iddia etmiş, İran ise suçlamaları reddetmişti. İran'ın Abu Dabi Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "BAE'de İsrailli bir hahamın öldürülmesine müdahale iddiasını kategorik olarak reddediyoruz" denilmişti. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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