Ayvalık'ta Mahsur Kalan Doğa Yürüyüşçüleri Sahil Güvenlik Kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından biri olan Maden Adası'na denizin ortasındaki sığlıktan yürüyerek geçerek doğa yürüyüşüne çıkan ancak geçiş yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle kapanmasından dolayı mahsur kalan vatandaşları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Mahsur kalan vatandaşların bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçerek KB-11 ve KB-4305 ve bir dalış timiyle olay yerine gitti. Sahil Güvenlik Botları tarafından bölgede mahsur kalan ve geri dönemeyen 27 doğa yürüyüşçüsü vatandaş, Alibey Adası Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'ne getirilerek operasyon sonlandırıldı.

Kurtarılan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür ederek, evlerine döndü. - BALIKESİR