Aynı yerde 4 günde üçüncü ceset bulundu

Adana'da 4 günde aynı yerde biri sulama kanalına yüzmeye giren 10 yaşındaki çocuk olmak üzere üçüncü ceset bulundu.

Adana'da 4 günde aynı yerde biri sulama kanalına yüzmeye giren 10 yaşındaki çocuk olmak üzere üçüncü ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Karadağ (30) dün akşam girdiği sulama kanalında gözden kayboldu. Ailesinin polise başvurması üzerine Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalında arama başlatıldı. Bugün sulama kanalının suyu kesilerek sabah saatlerinde arama çalışması tekrar başlatıldı. Karadağ'ın annesi arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Su altı polisinin yaptığı arama sonucunda Ali Hocalı kapaklarında Karadağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Gencin cesedi, aynı noktada son 4 günde bulunan üçüncü ceset oldu. İlk 13 Ağustos'ta serinlemek için sulama kanalına girip kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulunmuştu. Dün de sulama kanalında yine aynı noktada bir erkek cesedi bulunmuştu. - ADANA