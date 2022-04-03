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Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde gece yarısı 3 ayrı noktada araç ve ev yangınları korkuttu.

Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde gece yarısı 3 ayrı noktada araç ve ev yangınları korkuttu. Yangında kundaklama şüphesi var.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde gece yarısı 3 ayrı noktada büyük çaplı 1 otomobil ve 2 ev yangını meydana geldi. Yangın sonrası mahalleli sokağa dökülürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için seferber oldu. Yanan araç ve iki bina büyük hasar gördü.

Yangının kundaklama olma şüphesi üzerinde duruluyor. 3 ayrı yangınla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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