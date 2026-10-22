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Aydın Kuşadası'nda lastik bottaki 14 göçmenin ardından 3 organizatör tutuklandı

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Aydın Kuşadası'nda lastik bottaki 14 göçmenin ardından 3 organizatör tutuklandı
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Kuşadası açıklarında lastik botta yakalanan 14 düzensiz göçmenle ilgili Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerinde düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şahıs ile 3 organizatör tutuklandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerinde düzensiz göçmen operasyonunda bir yabancı uyruklu şahıs ile 3 organizatör yakalandı.

Kuşadası Göçmen Kaçakçılığıyla ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafında "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Aslanburnu açıklarında Kuşadası Sahil Güvelik Komutanlığı birimleri tarafından lastik bot içerisinde 14 düzensiz göçmenin yakalanması olayıyla ilgili yabancı uyruklu 1 şahıs yakalanıp işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda; organizatör olduğu tespit edilen F.T., B.S. ve T.İ. isimli şahıslar Kuşadası, Efeler ve Söke ilçelerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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