Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Aydın Köşk'te yurtta hareketsiz bulunan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Köşk'te yurtta hareketsiz bulunan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde yurtta kalan ve hafızlık eğitimi alan 11 yaşındaki çocuk, sabah yatağında hareketsiz bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrenci yurdunda kalan ve hafızlık eğitimi alan 11 yaşındaki Hamza Baydur, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulundu, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza Baydur'u (11) uyandırmak isteyen arkadaşları, çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek yurt görevlilerine haber verdi. Küçük Hamza'nın hareketsiz yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamza'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hem öğrenci olan hem de hafızlık eğitimi alan Hamza Baydur'un kalp rahatsızlığının olduğu öğrenilirken, yapılan ilk incelemelere göre küçük çocuğun kalp krizi geçirdiği ihtimali değerlendiriliyor. Akçaköy Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Hamza'nın ani ölümü ailesi, arkadaşları ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Soner Olgun'un vefatının ardından yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi: Çok insan çaresizlik içinde ölüp gidiyor

Soner Olgun'un vefatı sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi
İş vaadiyle kandırdılar! Hesaplarından 25 milyar TL geçmiş

Aynı vaatle yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek

Pazartesi trafiğe açılıyor! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek