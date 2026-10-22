Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde 2 bin 55 sentetik ecza ele geçirildi

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde 2 bin 55 sentetik ecza ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde 22.10.2026'da 3 ikamete düzenlenen aramada 2 bin 055 sentetik ecza, 0,63 gram metamfetamin ve 8 bin 200 TL nakit ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan A.E. ve G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğimizce "Uyuşturucu madde ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak 22.10.2026 tarihinde Söke ve Kuşadası ilçelerinde bulunan 3 ikamette arama yapıldı. Yapılan armalarda 2 bin 055 adet sentetik ecza, 0,63 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK madde 188) suçundan işlem yapılan A.E. ve G.A. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.